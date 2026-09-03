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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

GİRİŞ TARİHİ: 03.09.2026 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.09.2026 12:07
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Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 36.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

Programın 36. bölüm yarışmacısı Siirtli Muhammed Kırboğa oldu. 28 yaşındaki Muhammed, kazanacağı parayla ortağından ayrılarak kendi kuaför salonunu açmayı hedefledi.

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

20 numaralı kutuyla yarışan Muhammed, daha ilk turda 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Daha önce arkadaşlarına çok sayıda kırmızı kutu açtığını hatırlatan Muhammed, "ektiğimi biçiyorum" sözleriyle yaşadığı talihsizliği esprili bir dille karşıladı. İlerleyen turlarda oyununu toparlayan Muhammed, stüdyoda arkadaşlarıyla çektiği halay ve neşeli tavırlarıyla da geceye renk kattı.

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

5. turda 5 TL, 50 TL ve 25 bin TL'lik kutuları açtırarak üç başarılı seçim yapan Muhammed, gelen 880 bin TL'lik banka teklifini reddetti. 6. turda Çağla'nın kutusundan 25 TL'yi bulan Muhammed, ardından Mete'nin kutusundaki 3 milyon TL'yi kaybetti.

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

Buna rağmen bankanın teklifi 1 milyon 480 bin TL'ye yükseldi. Daha fazla risk almayan Muhammed, "varım" diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 1 milyon 480 bin TL kazanarak ayrıldı.

Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

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