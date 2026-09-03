Bankanın teklifini kabul etti, büyük kazandı

20 numaralı kutuyla yarışan Muhammed, daha ilk turda 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Daha önce arkadaşlarına çok sayıda kırmızı kutu açtığını hatırlatan Muhammed, "ektiğimi biçiyorum" sözleriyle yaşadığı talihsizliği esprili bir dille karşıladı. İlerleyen turlarda oyununu toparlayan Muhammed, stüdyoda arkadaşlarıyla çektiği halay ve neşeli tavırlarıyla da geceye renk kattı.