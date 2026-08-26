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Var Mısın Yok Musun
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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 33. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

GİRİŞ TARİHİ: 26.08.2026 11:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.08.2026 11:49
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Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Programın 33. Bölüm yarışmacısı Elazığlı Mustafa Gökhan Demir oldu. 51 yaşındaki Mustafa, kazanacağı parayı ailesinin giderleri ve oğlunun eğitimi için kullanmayı hedefledi.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

8 numaralı kutuyla yarışan Mustafa, oyuna büyük kayıplarla başladı. Daha ilk turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuları açtırdı.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

İlerleyen turlarda oyununu toparlayan Mustafa, yarışmada şansını yeniden yükseltmeyi başardı.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

4. turda hayat hikâyesini anlatırken duygusal anlar yaşandı. Mustafa, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Kanserle mücadelesini, geçirdiği kazaları ve annesini kaybetmesini anlatan Mustafa, izleyenleri de duygulandırdı.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Mustafa'ya en büyük sürprizi ise stüdyoya gelen oğlu yaptı. Mustafa, oğlu için, "Benim güvenli limanım oğlum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

5. turda 1 milyon TL'lik kutuyu kaybetmesine rağmen, 440 bin TL'lik banka teklifini reddeden Mustafa, yarışmaya devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

6. turda 50 TL ve 250 bin TL'lik kutuları açtırarak oyundaki şansını koruyan Mustafa, büyük ödül hedefinden vazgeçmedi.

Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Bankanın teklifi 850 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almak istemeyen Mustafa, "Varım." diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 850 bin TL kazanarak ayrıldı.

Kendi kutusundan 500 bin TL çıkan Mustafa, 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda yarışmayı bıraktığını gördü.

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