Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Programın 33. Bölüm yarışmacısı Elazığlı Mustafa Gökhan Demir oldu. 51 yaşındaki Mustafa, kazanacağı parayı ailesinin giderleri ve oğlunun eğitimi için kullanmayı hedefledi.
8 numaralı kutuyla yarışan Mustafa, oyuna büyük kayıplarla başladı. Daha ilk turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuları açtırdı.
4. turda hayat hikâyesini anlatırken duygusal anlar yaşandı. Mustafa, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Kanserle mücadelesini, geçirdiği kazaları ve annesini kaybetmesini anlatan Mustafa, izleyenleri de duygulandırdı.
Mustafa'ya en büyük sürprizi ise stüdyoya gelen oğlu yaptı. Mustafa, oğlu için, "Benim güvenli limanım oğlum." sözleriyle duygularını dile getirdi.
5. turda 1 milyon TL'lik kutuyu kaybetmesine rağmen, 440 bin TL'lik banka teklifini reddeden Mustafa, yarışmaya devam etme kararı aldı.
6. turda 50 TL ve 250 bin TL'lik kutuları açtırarak oyundaki şansını koruyan Mustafa, büyük ödül hedefinden vazgeçmedi.
Bankanın teklifi 850 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almak istemeyen Mustafa, "Varım." diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 850 bin TL kazanarak ayrıldı.
Kendi kutusundan 500 bin TL çıkan Mustafa, 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda yarışmayı bıraktığını gördü.