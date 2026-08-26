Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Bankanın teklifi 850 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almak istemeyen Mustafa, "Varım." diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 850 bin TL kazanarak ayrıldı.

Kendi kutusundan 500 bin TL çıkan Mustafa, 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda yarışmayı bıraktığını gördü.