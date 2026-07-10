İlk kutuda 5 milyon TL’yi buldu

Buna rağmen oyuna devam eden Dilek, 6.turda 750 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuların da açılmasıyla 175.000 TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kaldı. "Diğer tutarların hiçbiri benim param değil, 175.000 TL benim param" diyen Dilek, "varım" diyerek teklifi kabul etti.