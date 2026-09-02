Para ağacında iki tane 5 milyon TL kaldı, banka teklif veremedi

DEVAM ETSEYDİ BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANACAKTI

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Mustafa ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 5 TL çıkmasıyla Var Mısın Yok Musun tarihinde ilk kez yaşanan bir olay meydana geldi. Son iki kutunun ikisinde de 5 milyon TL vardı ve format gereği banka teklif veremedi. Stüdyodaki herkesle birlikte büyük şok yaşayan Bilge; bu tarihi olayın bir parçası oldu ancak daha önceki teklifi kabul ettiği için büyük ödülü kazanamadı.