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Var Mısın Yok Musun
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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

GİRİŞ TARİHİ: 16.07.2026 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.07.2026 11:30
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Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Programın 20.bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 Milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı.

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Buna rağmen moralini kaybetmeyen Yağmur, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı.

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 Milyon 830 Bin TL ile karşı karşıya kaldı.

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al Git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti.

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Gecenin sonunda büyük heyecan yaşanırken, Yağmur'un kutusundan 3 Milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı. Cesur kararıyla Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülünü kazanan Yağmur, sevincini eşi İlyas ile paylaştı.

Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!

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