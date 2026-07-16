Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülü...

Programın 20.bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 Milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı.