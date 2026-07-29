Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Büyük ödüllerin azalmasına rağmen yarışmaya devam eden Altan, altıncı turda önemli bir avantaj elde etti. Tuğçe ve Mete'nin kutularından sırasıyla 25 bin TL ve 50 bin TL çıkmasıyla elindeki yüksek tutarlar korunmuş oldu. Böylece banka teklifinden önce dengeler yeniden değişti.