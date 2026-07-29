Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

25. Bölümün yarışmacısı Kahramanmaraşlı 22 yaşındaki Altan Akbaş oldu. Yarışmaya büyük hayallerle katılan genç isim, kazanacağı ödülle kendi giyim markasını kurmayı hedeflediğini anlattı.
Geçmişte profesyonel basketbolcu olmayı istediğini ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Altan, hayatına modellik yaparak yeni bir yön verdiğini paylaştı
Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Altan, ilk turlarda talihsiz anlar yaşadı. Açılan kutuların ardından 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödül oyun dışında kaldı. Büyük ikramiyelerin peş peşe elenmesi stüdyoda heyecanı artırırken Altan ise moralini yüksek tutmayı başardı.
İlk turlardaki şanssız tabloya rağmen yarışmacı mücadeleden vazgeçmedi. Soğukkanlı tavrını koruyan Altan, oyunun her an değişebileceğine inanarak kutularını açmaya devam etti. Esra Erol da yarışmacının sakin tavrını ve kararlılığını takdir eden yorumlarda bulundu.
Altan'ın yarışmasına destek olmak için kardeşi de stüdyodaki yerini aldı. İkili arasında yaşanan samimi diyaloglar izleyicileri gülümsetirken, Altan'ın İhsan'ın taklidini yapması stüdyoda kahkahalara neden oldu. Yarışmanın en duygusal anlarından biri ise babasının görüntülü bağlantıyla programa katılması oldu.
Dördüncü turdan itibaren peş peşe açılan mavi kutular Altan'ın yeniden umutlanmasını sağladı. Şans genç yarışmacının yüzüne gülerken oyunun dengesi de değişmeye başladı. Ancak beşinci turda 1 milyon TL'nin bulunduğu kutunun açılması heyecanı yeniden zirveye taşıdı.
Büyük ödüllerin azalmasına rağmen yarışmaya devam eden Altan, altıncı turda önemli bir avantaj elde etti. Tuğçe ve Mete'nin kutularından sırasıyla 25 bin TL ve 50 bin TL çıkmasıyla elindeki yüksek tutarlar korunmuş oldu. Böylece banka teklifinden önce dengeler yeniden değişti.