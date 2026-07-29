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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 25. Bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacı Altan Akbaş'ın büyük ödülleri kaybetmesine rağmen gösterdiği kararlılık ve sonunda kazandığı ödül geceye damga vurdu. İşte Var Mısın Yok Musun'un 25. bölümünde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 29.07.2026 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.07.2026 10:51
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Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

25. Bölümün yarışmacısı Kahramanmaraşlı 22 yaşındaki Altan Akbaş oldu. Yarışmaya büyük hayallerle katılan genç isim, kazanacağı ödülle kendi giyim markasını kurmayı hedeflediğini anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Geçmişte profesyonel basketbolcu olmayı istediğini ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Altan, hayatına modellik yaparak yeni bir yön verdiğini paylaştı

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Altan, ilk turlarda talihsiz anlar yaşadı. Açılan kutuların ardından 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödül oyun dışında kaldı. Büyük ikramiyelerin peş peşe elenmesi stüdyoda heyecanı artırırken Altan ise moralini yüksek tutmayı başardı.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

İlk turlardaki şanssız tabloya rağmen yarışmacı mücadeleden vazgeçmedi. Soğukkanlı tavrını koruyan Altan, oyunun her an değişebileceğine inanarak kutularını açmaya devam etti. Esra Erol da yarışmacının sakin tavrını ve kararlılığını takdir eden yorumlarda bulundu.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Altan'ın yarışmasına destek olmak için kardeşi de stüdyodaki yerini aldı. İkili arasında yaşanan samimi diyaloglar izleyicileri gülümsetirken, Altan'ın İhsan'ın taklidini yapması stüdyoda kahkahalara neden oldu. Yarışmanın en duygusal anlarından biri ise babasının görüntülü bağlantıyla programa katılması oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Dördüncü turdan itibaren peş peşe açılan mavi kutular Altan'ın yeniden umutlanmasını sağladı. Şans genç yarışmacının yüzüne gülerken oyunun dengesi de değişmeye başladı. Ancak beşinci turda 1 milyon TL'nin bulunduğu kutunun açılması heyecanı yeniden zirveye taşıdı.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Büyük ödüllerin azalmasına rağmen yarışmaya devam eden Altan, altıncı turda önemli bir avantaj elde etti. Tuğçe ve Mete'nin kutularından sırasıyla 25 bin TL ve 50 bin TL çıkmasıyla elindeki yüksek tutarlar korunmuş oldu. Böylece banka teklifinden önce dengeler yeniden değişti.

Var Mısın Yok Musun'da Altan'ın büyük mücadelesi! Milyonları kaybetti, pes etmedi

Altıncı turun sonunda bankadan gelen 225 bin TL'lik teklif yarışmanın kaderini belirledi. Uzun değerlendirmelerin ardından Altan, risk almamayı tercih ederek teklifi kabul etti ve yarışmadan 225 bin TL ödülle ayrıldı.

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