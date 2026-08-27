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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!

Var Mısın Yok Musun'un 34. Bölümünde 26 yaşındaki Gözde Aksoy, hayalini gerçekleştirmek için büyük ödülün peşinden gitti. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri oyunda tutmayı başaran Gözde, son turlarda art arda büyük ödüllerin açılmasıyla zor anlar yaşadı. 585 bin TL'lik banka teklifini de reddeden genç yarışmacı, finalde kendi kutusunu seçti ancak 14 numaralı kutudan 25 bin TL çıktı. İşte Var Mısın Yok Musun 34. Bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 27.08.2026 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.08.2026 10:56
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Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
Gözde hayali için yarıştı

Var Mısın Yok Musun'un 34. bölümünde yarışmacı koltuğuna 26 yaşındaki Gözde Aksoy oturdu. Küçüklüğünden beri kendi arabasına sahip olmanın hayalini kuran Gözde, bu hayalini gerçekleştirebilmek için büyük ödülün peşinden gitti.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
Büyük ödüller uzun süre oyunda kaldı

14 numaralı kutuyu seçerek yarışmaya başlayan Gözde, ilk turlarda önemli miktardaki ödülleri oyunda tutmayı başardı. Bu durum genç yarışmacının büyük ödüle ulaşma umutlarını artırdı.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
5 milyon TL'lik kutu açıldı

Üçüncü turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün açılması Gözde için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yaşadığı üzüntüye rağmen yarışmadan kopmayan Gözde, şansını sürdürmeye devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
Ailesinin desteği Gözde'yi duygulandırdı

Yarışma sırasında babasının görüntülü bağlantıyla programa katılması Gözde'ye duygusal anlar yaşattı. Gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacıya ilerleyen dakikalarda annesi ve abisi de görüntülü bağlantıyla destek oldu.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
Trabzon sevgisini stüdyoya taşıdı

Trabzon'a olan bağlılığını sık sık dile getiren Gözde, yarışmanın ilerleyen dakikalarında kolbastı oynayarak stüdyoya renk kattı. Gözde'nin bu anları geceye damga vuran eğlenceli anlardan biri oldu.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
İkinci 5 milyon TL de oyundan çıktı

Beşinci turda Gözde'nin karşısına önemli kararlar çıktı. Önce 10 TL ve 50 bin TL'lik düşük miktarlı kutuları bulan yarışmacı, ardından ikinci 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla yeniden büyük bir kayıp yaşadı.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!

Son turda 3 milyon TL ve 500.000 TL'lik kutuların açılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gözde'ye, bankadan 11.000 TL'lik son teklif geldi.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!
Var Mısın Yok Musun'da büyük hayal kırıklığı

Bu teklifi de reddederek şansını kendi kutusundan yana kullanan Gözde'nin 14 numaralı kutusundan 25.000 TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!

Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!

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