Var Mısın Yok Musun’da büyük şok! 585 bin TL’yi reddetti!

Var Mısın Yok Musun'un 34. Bölümünde 26 yaşındaki Gözde Aksoy, hayalini gerçekleştirmek için büyük ödülün peşinden gitti. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri oyunda tutmayı başaran Gözde, son turlarda art arda büyük ödüllerin açılmasıyla zor anlar yaşadı. 585 bin TL'lik banka teklifini de reddeden genç yarışmacı, finalde kendi kutusunu seçti ancak 14 numaralı kutudan 25 bin TL çıktı. İşte Var Mısın Yok Musun 34. Bölümde yaşananlar...