Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı

Yarışmaya iki büyük kayıpla başladı

Berna, yarışmaya 11 numaralı kutuyla başladı. İlk turda 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün açılması genç yarışmacı için zor bir başlangıç oldu. Buna rağmen Berna moralini koruyarak oyuna devam etti.