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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı

Var Mısın Yok Musun'un 30. Bölümünde Berna Eskici, hayallerini gerçekleştirmek için büyük ödülün peşine düştü. Zorlu turları geride bırakan genç yarışmacı, 330 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Ancak sonrasında açılan kendi kutusundan 2 milyon TL çıkması Berna'ya büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. İşte Var Mısın Yok Musun 30. Bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 13.08.2026 15:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.08.2026 15:32
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Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Berna hayalleri için yarıştı

Var Mısın Yok Musun'un 30. bölümünde yarışmacı koltuğuna 28 yaşındaki Berna Eskici oturdu.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Berna hayalleri için yarıştı

Kendi güzellik merkezini açarak işinin patronu olmayı hedefleyen Berna, yarışmaya büyük bir hayalle geldi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Yarışmaya iki büyük kayıpla başladı

Berna, yarışmaya 11 numaralı kutuyla başladı. İlk turda 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün açılması genç yarışmacı için zor bir başlangıç oldu. Buna rağmen Berna moralini koruyarak oyuna devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Berna kararlarını hislerine göre verdi

Yarışma boyunca sezgilerine güvenen Berna, bazı anlarda kararsızlık yaşasa da kendi hislerinin peşinden gitmeye çalıştı. Büyük ödüllerin birer birer elenmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Ailesi Berna'yı yalnız bırakmadı

Berna'nın annesi Saliha Hanım, ablası Betül ve oğlu Doruk da stüdyoda genç yarışmacıya destek verdi. Ailesinin yanında olması Berna için duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Düşük tutarlar umutları yeniden artırdı

İlk turlarda yaşadığı büyük kayıpların ardından Berna, dördüncü turda peş peşe düşük miktarlı kutular açtırmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte para ağacındaki tablo yeniden Berna'nın lehine dönmeye başladı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Son büyük ödül de elendi

Beşinci turda 5 milyon TL'lik son büyük ödülün de açılması heyecanı yeniden yükseltti. Büyük ödülün de kaybedilmesine rağmen Berna yarışmaya devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Bankadan 330 bin TL teklif geldi

Altıncı turun sonunda bankadan gelen 330 bin TL'lik teklif, Berna'yı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Uzun süren değerlendirmelerin ardından genç yarışmacı, riske girmemeyi tercih ederek teklifi kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Berna yarışmadan 330 bin TL ile ayrıldı

Berna, bankanın teklifini kabul ederek Var Mısın Yok Musun macerasını 330 bin TL ile tamamladı. Ancak yarışmanın ardından ortaya çıkan sonuç, genç yarışmacı için büyük bir sürpriz oldu.

Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı
Kendi kutusundan 2 milyon TL çıktı!

Berna'nın 11 numaralı kutusu açıldığında içinden tam 2 milyon TL çıktı. Böylece Berna'nın yarışmaya devam etmesi halinde çok daha yüksek bir ödül kazanma ihtimali olduğu ortaya çıktı.

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