Var Mısın Yok Musun'da büyük şok! Berna'nın kutusundan 2 milyon TL çıktı

Var Mısın Yok Musun'un 30. bölümünde yarışmacı koltuğuna 28 yaşındaki Berna Eskici oturdu.
Kendi güzellik merkezini açarak işinin patronu olmayı hedefleyen Berna, yarışmaya büyük bir hayalle geldi.
Berna, yarışmaya 11 numaralı kutuyla başladı. İlk turda 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün açılması genç yarışmacı için zor bir başlangıç oldu. Buna rağmen Berna moralini koruyarak oyuna devam etti.
Yarışma boyunca sezgilerine güvenen Berna, bazı anlarda kararsızlık yaşasa da kendi hislerinin peşinden gitmeye çalıştı. Büyük ödüllerin birer birer elenmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi.
Berna'nın annesi Saliha Hanım, ablası Betül ve oğlu Doruk da stüdyoda genç yarışmacıya destek verdi. Ailesinin yanında olması Berna için duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
İlk turlarda yaşadığı büyük kayıpların ardından Berna, dördüncü turda peş peşe düşük miktarlı kutular açtırmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte para ağacındaki tablo yeniden Berna'nın lehine dönmeye başladı.
Beşinci turda 5 milyon TL'lik son büyük ödülün de açılması heyecanı yeniden yükseltti. Büyük ödülün de kaybedilmesine rağmen Berna yarışmaya devam etme kararı aldı.
Altıncı turun sonunda bankadan gelen 330 bin TL'lik teklif, Berna'yı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Uzun süren değerlendirmelerin ardından genç yarışmacı, riske girmemeyi tercih ederek teklifi kabul etti.
Berna, bankanın teklifini kabul ederek Var Mısın Yok Musun macerasını 330 bin TL ile tamamladı. Ancak yarışmanın ardından ortaya çıkan sonuç, genç yarışmacı için büyük bir sürpriz oldu.