Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!

Var Mısın Yok Musun'un 29. bölümünde yarışmacı koltuğuna 38 yaşındaki Eda Paralı oturdu. Büyük ödülü kazanmayı hedefleyen Eda'nın en büyük hayali ise annesiyle birlikte dünyayı gezmekti.
Eda, yarışmaya 2 numaralı kutuyu seçerek başladı. İlk kutulardan birinde 1 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük bir kayıp yaşayan yarışmacı, buna rağmen moralini bozmadı ve oyuna devam etti.
İlerleyen turlarda peş peşe düşük miktarlı kutuların açılması, Eda'nın oyun tablosunu yeniden lehine çevirdi.
Yarışmacı, kararlarını çoğunlukla hislerine güvenerek verdiğini dile getirdi.
Yarışma boyunca sezgileriyle hareket eden Eda, dışarıdan gelen müdahalelerin hayatındaki kararları etkilediğine inandığını söyledi.
Bu sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, kendi kararlarının arkasında durduğunu gösterdi.
Eda'nın oğlu Sencer de yarışma boyunca annesine destek oldu. Stüdyoda sergilediği samimi tavırlar ve söylediği türküler geceye eğlenceli anlar kattı.
Dördüncü turun sonunda banka tarafından Eda'ya 425 bin TL'lik teklif sunuldu. Büyük ödül umudunu sürdüren Eda, bu teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etme kararı aldı.
Beşinci turda Eda'yı zorlayan gelişmeler yaşandı. 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün peş peşe açılmasıyla yarışmacının büyük ödül umutları azaldı. Ancak Eda, tüm bu kayıplara rağmen mücadeleden vazgeçmedi.