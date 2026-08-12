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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!

Var Mısın Yok Musun'un 29. Bölümünde Eda Paralı, büyük ödül hayaliyle çıktığı yarışmada kritik bir karar verdi. 870 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılan Eda, sonrasında ortaya çıkan tabloyla büyük bir fırsatı kaçırmış olabileceğini gördü. İşte Var Mısın Yok Musun 29. Bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 12.08.2026 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.08.2026 11:40
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Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Eda büyük hayali için yarıştı

Var Mısın Yok Musun'un 29. bölümünde yarışmacı koltuğuna 38 yaşındaki Eda Paralı oturdu. Büyük ödülü kazanmayı hedefleyen Eda'nın en büyük hayali ise annesiyle birlikte dünyayı gezmekti.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Yarışmaya 2 numaralı kutuyla başladı

Eda, yarışmaya 2 numaralı kutuyu seçerek başladı. İlk kutulardan birinde 1 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük bir kayıp yaşayan yarışmacı, buna rağmen moralini bozmadı ve oyuna devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Düşük tutarlar Eda'nın yüzünü güldürdü

İlerleyen turlarda peş peşe düşük miktarlı kutuların açılması, Eda'nın oyun tablosunu yeniden lehine çevirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Düşük tutarlar Eda'nın yüzünü güldürdü

Yarışmacı, kararlarını çoğunlukla hislerine güvenerek verdiğini dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Eda'nın sözleri dikkat çekti

Yarışma boyunca sezgileriyle hareket eden Eda, dışarıdan gelen müdahalelerin hayatındaki kararları etkilediğine inandığını söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Eda'nın sözleri dikkat çekti

Bu sözleriyle dikkat çeken yarışmacı, kendi kararlarının arkasında durduğunu gösterdi.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Oğlu Sencer stüdyoya renk kattı

Eda'nın oğlu Sencer de yarışma boyunca annesine destek oldu. Stüdyoda sergilediği samimi tavırlar ve söylediği türküler geceye eğlenceli anlar kattı.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
425 bin TL'lik teklifi geri çevirdi

Dördüncü turun sonunda banka tarafından Eda'ya 425 bin TL'lik teklif sunuldu. Büyük ödül umudunu sürdüren Eda, bu teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Milyonluk ödüller birer birer gitti

Beşinci turda Eda'yı zorlayan gelişmeler yaşandı. 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün peş peşe açılmasıyla yarışmacının büyük ödül umutları azaldı. Ancak Eda, tüm bu kayıplara rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!
Eda yeniden avantaj yakaladı

Altıncı turda açılan kutular oyunun seyrini bir kez daha değiştirdi. Naciye'nin kutusundan 10 bin TL, Seda'nın kutusundan ise yalnızca 50 TL çıkması Eda'nın elindeki tabloyu yeniden güçlendirdi.

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