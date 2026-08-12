Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın kritik kararı! 1 milyon 870 bin TL'yi kaçırdı!

Milyonluk ödüller birer birer gitti

Beşinci turda Eda'yı zorlayan gelişmeler yaşandı. 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülün peş peşe açılmasıyla yarışmacının büyük ödül umutları azaldı. Ancak Eda, tüm bu kayıplara rağmen mücadeleden vazgeçmedi.