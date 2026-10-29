Var Mısın Yok Musun'da Mete Kökçü'nün son kararı! 3 milyon TL'yi elinin tersiyle etti!

atv'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 43. Bölümünde 66 yaşındaki Mete Kökçü, büyük ödüle adım adım yaklaşırken kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Eşinin daha fazla risk almasını istememesi üzerine bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul eden yarışmacı, kendi kutusundan çıkan 3 milyon TL'yi görünce hem sevindi hem de büyük bir fırsatı kaçırmanın burukluğunu yaşadı.
Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sıcak ve samimi sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yarışmanın 43. bölümünde İstanbul'dan katılan 66 yaşındaki Mete Kökçü, hayallerini gerçekleştirmek için kutuların başına geçti. Evli ve iki çocuk babası olan Mete, yarışma boyunca belirlediği stratejiyle ilerlemeye çalıştı.
Mete Kökçü, yarışmanın ilk turunda 1 milyon TL bulunan kutuyu açtırmasına rağmen stratejisinden vazgeçmeyeceğini belirtti. İkinci turda bankadan gelen 135 bin TL'lik teklifi de kabul etmeyen yarışmacı, ilerleyen turlarda heyecan dolu anlar yaşadı.
İlk turlarda yalnızca bir kırmızı kutu açtıran Mete, üçüncü turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusunda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü buldu. Ancak bu gelişme de kararını değiştirmesine yetmedi.
Dördüncü turda açtırdığı ilk kutuda 750 bin TL'yi bulan Mete, bu kez eşinin isteğini dinlemeye karar verdi. Ecem'in 14 numaralı kutusunu açtıran yarışmacı, kutudan mavi çıkınca derin bir nefes aldı.
Bu gelişmenin ardından kendi stratejisinden uzaklaşmaya başlayan Mete, eşinin ve diğer yarışmacıların fikirlerine daha fazla kulak vermeye başladı.
Beşinci turda Zeynel'in 19 numaralı kutusunu açtıran Mete Kökçü, son 5 milyon TL'lik ödüle de veda etti. Bankanın 385 bin TL'lik teklifini geri çeviren yarışmacı, yarışmaya devam etme kararı aldı.
Altıncı turda açılan mavi kutuların ardından bankanın teklifi 800 bin TL'ye yükseldi. Mete, büyük ödül ihtimalini korumak için mücadelesini sürdürdü.
Son tura bir mavi, bir sarı ve iki kırmızı kutuyla giren Mete Kökçü, 2 milyon TL bulunan kutunun açılmasıyla kritik bir eşikte kaldı.