Var Mısın Yok Musun'da Mete Kökçü'nün son kararı! 3 milyon TL'yi elinin tersiyle etti!

atv'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 43. Bölümünde 66 yaşındaki Mete Kökçü, büyük ödüle adım adım yaklaşırken kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Eşinin daha fazla risk almasını istememesi üzerine bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul eden yarışmacı, kendi kutusundan çıkan 3 milyon TL'yi görünce hem sevindi hem de büyük bir fırsatı kaçırmanın burukluğunu yaşadı.