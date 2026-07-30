Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi

son anda doğru kararı verdi

Bankanın son teklifi olan 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğini aldıktan sonra "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Yarışmanın sonunda kendi kutusundan 500 TL çıkarken, açılmayan son kutuda ise 750 bin TL olduğu görüldü. Böylece Tuğçe'nin verdiği kararın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı.