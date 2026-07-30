Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi

20 numaralı kutuyu seçen Tuğçe, ilk turlarda şanssız bir tabloyla karşılaştı. Daha ilk turda 5 milyon TL'nin elenmesi stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, sonraki turlarda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'nin de açılması heyecanı daha da artırdı.
Üçüncü turda para ağacındaki son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla umutlar azalsa da Tuğçe yarışmaya odaklanmaya devam etti. Yaşadığı talihsizliklere rağmen moralini bozmadı ve mücadeleyi bırakmadı.
Dördüncü ve beşinci turlarda açılan mavi kutular oyunun seyrini değiştirdi. Özellikle düşük tutarlı kutuların peş peşe açılması, yarışmacının yeniden avantaj yakalamasını sağladı.
Bankanın yaptığı 440 bin TL'lik teklif karşısında uzun süre düşünen Tuğçe, risk almayı tercih etti. Yarışmaya devam etme kararı hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
Son turda önce 100 bin TL'lik kutu açıldı. Ardından Buse'nin kutusundan çıkan 2 milyon TL ise yarışmanın kaderini değiştiren anlardan biri oldu.
Bankanın son teklifi olan 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğini aldıktan sonra "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Yarışmanın sonunda kendi kutusundan 500 TL çıkarken, açılmayan son kutuda ise 750 bin TL olduğu görüldü. Böylece Tuğçe'nin verdiği kararın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı.