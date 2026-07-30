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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi

Var Mısın Yok Musun'un 26. Bölümünde heyecan doruktaydı. Trabzonlu yarışmacı Tuğçe Kaplan Karabul, büyük ödülleri erken kaybetmesine rağmen mücadelesini bırakmadı. Son anda aldığı kritik karar ise yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. İşte Var Mısın Yok Musun'un 26. Bölümünde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 30.07.2026 16:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.07.2026 16:31
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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Tuğçe Kaplan Karabul hayalleri için yarıştı

26. Bölümde yarışmacı koltuğuna Trabzonlu Tuğçe Kaplan Karabul oturdu. 38 yaşındaki üç çocuk annesi yarışmacı, kazanacağı ödülle borçlarını kapatmayı ve kızlarının geleceği için önemli bir adım atmayı hedeflediğini anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Yarışmaya talihsiz bir başlangıç yaptı

20 numaralı kutuyu seçen Tuğçe, ilk turlarda şanssız bir tabloyla karşılaştı. Daha ilk turda 5 milyon TL'nin elenmesi stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, sonraki turlarda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'nin de açılması heyecanı daha da artırdı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Büyük ödüller peş peşe gitti

Üçüncü turda para ağacındaki son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla umutlar azalsa da Tuğçe yarışmaya odaklanmaya devam etti. Yaşadığı talihsizliklere rağmen moralini bozmadı ve mücadeleyi bırakmadı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Mavi kutular umutları yeniden yeşertti

Dördüncü ve beşinci turlarda açılan mavi kutular oyunun seyrini değiştirdi. Özellikle düşük tutarlı kutuların peş peşe açılması, yarışmacının yeniden avantaj yakalamasını sağladı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
440 bin TL'lik teklifi reddetti

Bankanın yaptığı 440 bin TL'lik teklif karşısında uzun süre düşünen Tuğçe, risk almayı tercih etti. Yarışmaya devam etme kararı hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Final turunda büyük heyecan yaşandı

Son turda önce 100 bin TL'lik kutu açıldı. Ardından Buse'nin kutusundan çıkan 2 milyon TL ise yarışmanın kaderini değiştiren anlardan biri oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
son anda doğru kararı verdi

Bankanın son teklifi olan 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğini aldıktan sonra "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Yarışmanın sonunda kendi kutusundan 500 TL çıkarken, açılmayan son kutuda ise 750 bin TL olduğu görüldü. Böylece Tuğçe'nin verdiği kararın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Tuğçe son anda doğru kararı verdi
Yeni bölümde neler yaşanacak?

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölümde yarışma koltuğuna oturacak isim ve yaşanacak sürpriz gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. Büyük ödül bu kez sahibini bulabilecek mi? Tüm gözler yeni bölümde olacak.

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