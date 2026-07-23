Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Ali Can Aydın’ın kutusundan bakın ne çıktı?

Programın 23. Bölüm yarışmacısı, Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki Ali Can, yarışmaya katılma amacını izleyicilerle paylaşırken, kazanacağı ödülle içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hayal ettiğini anlattı.
Samimi tavırları, enerjisi ve esprili kişiliğiyle hem stüdyodaki konukların hem de ekran başındaki izleyicilerin kısa sürede beğenisini kazanan yarışmacı, yarışma boyunca yaşadığı hayat hikâyesiyle de dikkat çekti.
13 numaralı kutuyla yarışmaya başlayan Ali Can, ilk turlarda talihsiz seçimler yaparak 2 Milyon TL ve 3 Milyon TL değerindeki büyük ödülleri oyun dışı bıraktı.
Büyük ödüllerin erkenden elenmesine rağmen moralini yüksek tutmayı başaran yarışmacı, pozitif tavrından ödün vermedi ve mücadeleyi bırakmayarak yarışmaya odaklandı.
Yarışma boyunca sadece kutular değil, Ali Can'ın yaşam öyküsü de izleyicileri ekrana kilitledi. Tiyatroya başlama hikâyesini, İstanbul'a geldikten sonra geçimini sağlayabilmek için bir dönem inşaat bekçiliği yaptığını ve daha sonra sosyal medya içerikleri üretmeye başladığını anlatan yarışmacı, azmiyle büyük takdir topladı. Anlatımları zaman zaman stüdyoda kahkahalara neden olurken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşattı.
Gecenin en özel anlarından biri ise Ali Can'ın babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme oldu. Yarışmacıya verdiği destek ve içten sözleriyle herkesi duygulandıran babaanne, hem Ali Can'ı hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Esra Erol'un sıcak yaklaşımıyla daha da anlam kazanan bu anlar, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.
Yarışmanın kritik virajlarından biri olan 4. turda, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla para ağacı önemli ölçüde değişti. Büyük ödüllerin birer birer elenmesi Ali Can için işleri zorlaştırsa da yarışmacı umutlarını kaybetmedi ve oyuna aynı kararlılıkla devam etti.
Turun sonunda bankadan gelen 490 bin TL'lik teklif, stüdyoda büyük heyecan yarattı. Uzun süre düşünen Ali Can, risk almaya devam etmeyi tercih ederek bu teklifi reddetti. Kararının ardından başlayan 6. tur ise yarışmanın seyrini tamamen değiştirdi. Açtığı iki mavi kutuyla avantaj yakalayan yarışmacı, para ağacını yeniden lehine çevirmeyi başardı.
Bu başarılı turun ardından bankadan gelen 1 Milyon 10 Bin TL'lik teklif hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.