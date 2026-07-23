Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Ali Can Aydın’ın kutusundan bakın ne çıktı?

Gecenin en özel anlarından biri ise Ali Can'ın babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme oldu. Yarışmacıya verdiği destek ve içten sözleriyle herkesi duygulandıran babaanne, hem Ali Can'ı hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Esra Erol'un sıcak yaklaşımıyla daha da anlam kazanan bu anlar, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.