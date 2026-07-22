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Var Mısın Yok Musun
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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 22. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

GİRİŞ TARİHİ: 22.07.2026 10:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.07.2026 10:54
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Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Esra Erol'un sunduğu programın 22. Bölüm yarışmacısı Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı ve hem kendisine hem de sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, daha ilk turlarda büyük ödüllerin açılmasıyla şok yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

1. Turda 2 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara, 2. Turda ise son 5 Milyon TL'lik kutuya veda eden Dilara, buna rağmen moralini kaybetmedi. Yarışma boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, hayatının en önemli dönüm noktasının kendisini sevmeyi öğrenmesi olduğunu anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başaran Dilara, 6. turun sonunda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddetti.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Bir tur daha devam etme kararı alan Dilara, 7. turda Fatih'in kutusundan 100 TL çıkararak avantaj yakaladı.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Ancak Bilge'nin kutusundan 3 Milyon TL'nin çıkmasıyla tablo bir anda değişti.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

. Bankanın 425.000 TL'lik son teklifiyle karşı karşıya kalan Dilara, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Dilara, gecenin sonunda 1 Milyon TL'yi kendi kutusunda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Esra Erol'un sunumuyla Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe 20.00'de atv'de!

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