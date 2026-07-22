Var Mısın Yok Musun'da şok final! Dilara ne kadar, kaç TL kazandı?

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.