canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
12
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
YABAN ÇİÇEKLERİ GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2024, 14:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2024, 14:57
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1. Bölüm Foto Galeri

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar.

1. Bölüm Foto Galeri

Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur.

1. Bölüm Foto Galeri

Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur.

1. Bölüm Foto Galeri

Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir.

1. Bölüm Foto Galeri

Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür.

1. Bölüm Foto Galeri

Bu konuda Kılıç ona yardım eder.

1. Bölüm Foto Galeri

Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

1. Bölüm Foto Galeri

Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN