atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin oyuncuları açıklandı! İşte Yaban Çiçekleri'nin konusu ve oyuncu kadrosu....

Yayımlandığı andan itibaren tanıtımıyla büyük yankı uyandıran Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne? İşte detaylar...
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor.
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizinin kadrosu ve hikayesi şimdiden göz kamaştırdı.
Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.
Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi?
Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Dizinin konusu dışında merak edilen diğer oyuncular kimler?
Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.
Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı 20.00'de atv'de!
Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü) - Aslıhan Malbora (Ela Ataman)