atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin oyuncuları açıklandı! İşte Yaban Çiçekleri'nin konusu ve oyuncu kadrosu....

atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin oyuncuları açıklandı! İşte yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu....

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.