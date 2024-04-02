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Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

GİRİŞ TARİHİ: 02.04.2024, 17:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.04.2024, 17:30
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Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" 2. Bölümüyle ekrana geldi. Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde neler yaşandı?

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Fevzi'nin ölümünden sorumlu tutulan Nurten, Kılıç'ın yardımıyla kurtarılır.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Nurten'in eve dönüşü Berna'nın kendini büyük tehdit altında hissetmesine neden olur.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Babasının intihar ettiği yalanına inanmak istemeyen Ela, şüphelerinin peşinden gider.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Sakladığı yalanların ortaya çıkmasından korkan Berna ise, Ela'yı Kılıç hakkında yanlış yönlendirir.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Kılıç'ın kendisinden bir şeyler sakladığını hisseden Ela, hesap sorar. Kılıç'ın söyledikleri Ela'yı ikna etmeye yetmez.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Nurten'i kurtarmak için bir çanta dolusu para rüşvet veren Kılıç, kardeşini de beladan uzak tutmaya çalışır.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Fevzi'nin ölümünden sonra büyük otel projesinden vazgeçen Kılıç, İhsan'ın tepkisiyle karşılaşır.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Aralarındaki duvarları acıya sarılarak yok etmeye çalışan Ela ve Kılıç geçmişte yaşananları unutamaz.

Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Sevdiği adam tarafından terk edilmeyi unutamayan Ela'nın söyledikleri Kılıç'ı çileden çıkarır.

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