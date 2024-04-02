Yaban Çiçekleri Ela ve Kılıç arasında neler yaşanacak?

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" 2. Bölümüyle ekrana geldi. Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde neler yaşandı?
Kılıç'ın kendisinden bir şeyler sakladığını hisseden Ela, hesap sorar. Kılıç'ın söyledikleri Ela'yı ikna etmeye yetmez.
Nurten'i kurtarmak için bir çanta dolusu para rüşvet veren Kılıç, kardeşini de beladan uzak tutmaya çalışır.
Aralarındaki duvarları acıya sarılarak yok etmeye çalışan Ela ve Kılıç geçmişte yaşananları unutamaz.