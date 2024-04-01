Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

atv ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yaban Çiçekleri güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı dizinin birinci bölümünde neler yaşandı kısaca hatırlayalım.
Kılıç ile Ela çocukluk aşkıdır. Ela'nın İstanbul'a gitmesiyle bitti sanılan aşk için kader son sözünü söylemedi.
Gelini Berna tarafından aşk mesajları alan Fevzi beklemediği bir son yaşadı. Berna'nın attığı mesajları gören Nurten, Fevzi'den hesap sordu.
Acı bir tesadüf iki aşığı yıllar sonra yeniden bir araya getirdi. Ataman Ailesi'ndeki sırlar Fevzi Ataman'ın sonunu getirdi.
Ela bir yandan acılar çekilirken diğer yandan da babasının mirasının neden Kılıç'a bıraktığını araştırmaya başladı.