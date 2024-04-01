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Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 01.04.2024, 16:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.04.2024, 17:12
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Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

atv ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yaban Çiçekleri güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı dizinin birinci bölümünde neler yaşandı kısaca hatırlayalım.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Kılıç ile Ela çocukluk aşkıdır. Ela'nın İstanbul'a gitmesiyle bitti sanılan aşk için kader son sözünü söylemedi.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Gelini Berna tarafından aşk mesajları alan Fevzi beklemediği bir son yaşadı. Berna'nın attığı mesajları gören Nurten, Fevzi'den hesap sordu.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Acı bir tesadüf iki aşığı yıllar sonra yeniden bir araya getirdi. Ataman Ailesi'ndeki sırlar Fevzi Ataman'ın sonunu getirdi.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Bir anda patlayan silah hem büyük acıları hem de büyük olaylar başlattı.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Ataman Ailesi gözyaşları içinde Fevzi Ataman'ı toprağa verdi.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Ela'nın babası hayata gözlerini yumarken, servetinin bir kısmını Kılıç'a bıraktı.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Ela bir yandan acılar çekilirken diğer yandan da babasının mirasının neden Kılıç'a bıraktığını araştırmaya başladı.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Nurten Ataman ise, eşi Fevzi Ataman'ı öldürmek suçlamasıyla nezarete alındı.

Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

Hem Kılıç hem Ela katilin peşine düştü. Fevzi'yi öldüren kişi ise Kılıç'ın çok yakınındaki biriydi.

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