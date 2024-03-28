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YABAN ÇİÇEKLERİ GALERİ

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

GİRİŞ TARİHİ: 28.03.2024, 15:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.03.2024, 15:29
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Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" temposu yüksek ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde; Nurten'in (Tilbe Saran) nezarethaneden çıkıp eve geri dönmesi Berna'nın (Büşra Pekin) kendini büyük tehdit altında hissetmesine neden olur.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Osman Fevzi'nin vasiyetinin açıklanması ise aileyi yeni bir kaosa sürükler. Ela (Aslıhan Malbora) ise babasının intihar ettiğine inanamaz.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Kılıç (Akın Akınözü), Osman Fevzi'nin ölümüne neden olan kişinin kardeşi olduğu ortaya çıkmasın diye elinden geleni yapar.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Bu durum Kılıç ile Ela arasındaki tansiyonun iyice yükselmesine sebep olur. Üstelik ikilinin birbirlerine olan aşkları geçen yıllara rağmen hala bitmemiştir.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Şimdi gözler Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde yaşanacaklara kilitlendi.

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Nurten, Berna ile ilgili bildiği gerçekleri çocuklarına anlatacak mı? Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Ela, babasının ölümünün ardındaki gerçeklere ulaşabilecek mi?

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Kılıç, kardeşini bu olaylardan uzak tutmayı başarabilecek mi?

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Yaban Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

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