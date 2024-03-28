Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" temposu yüksek ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde; Nurten'in (Tilbe Saran) nezarethaneden çıkıp eve geri dönmesi Berna'nın (Büşra Pekin) kendini büyük tehdit altında hissetmesine neden olur.
Osman Fevzi'nin vasiyetinin açıklanması ise aileyi yeni bir kaosa sürükler. Ela (Aslıhan Malbora) ise babasının intihar ettiğine inanamaz.
Kılıç (Akın Akınözü), Osman Fevzi'nin ölümüne neden olan kişinin kardeşi olduğu ortaya çıkmasın diye elinden geleni yapar.
Bu durum Kılıç ile Ela arasındaki tansiyonun iyice yükselmesine sebep olur. Üstelik ikilinin birbirlerine olan aşkları geçen yıllara rağmen hala bitmemiştir.
Nurten, Berna ile ilgili bildiği gerçekleri çocuklarına anlatacak mı? Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?