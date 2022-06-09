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20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2022, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2022, 10:29
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20. Bölüm Foto Galeri

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir.

20. Bölüm Foto Galeri

Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak?

20. Bölüm Foto Galeri

Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

20. Bölüm Foto Galeri

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır.

20. Bölüm Foto Galeri

Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti?

20. Bölüm Foto Galeri

Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

20. Bölüm Foto Galeri

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

20. Bölüm Foto Galeri

20. Bölüm Foto Galeri

Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

20. Bölüm Foto Galeri

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak?

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