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21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.10.2022, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.10.2022, 11:19
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21. Bölüm Foto Galeri

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır.

21. Bölüm Foto Galeri

Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir.

21. Bölüm Foto Galeri

Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker.

21. Bölüm Foto Galeri

Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

21. Bölüm Foto Galeri

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır.

21. Bölüm Foto Galeri

Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

21. Bölüm Foto Galeri

Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir.

21. Bölüm Foto Galeri

Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder.

21. Bölüm Foto Galeri

Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

21. Bölüm Foto Galeri

Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

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