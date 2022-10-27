ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YALNIZ KURT GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2022, 11:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2022, 11:55
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
23. Bölüm Foto Galeri

Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.

23. Bölüm Foto Galeri

Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.

23. Bölüm Foto Galeri

Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.

23. Bölüm Foto Galeri

Viking yetim kurtlarla birlikte Türkiye'ye Yunanistan üzerinden kurulan kumpasın icracılarına ulaşmak için Suriye'de operasyon halindedirler.

23. Bölüm Foto Galeri

Yıldırım timi bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra şok bir baskın için füzelerin tutulduğu depoya gelir. Artık operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu baskın sırasında ise beklenmedik bir şekilde Müstakim vurulur.

23. Bölüm Foto Galeri

Meryem Suriye'de gerçekleri öğrenebilecek mi? Yumurtacı'ya baskın yapan Doğan'ı bekleyen tatsız sürpriz ne? Suikast planı başarısız olan Halit Yıldırım, Meryem'in kafasını karıştırmak için nasıl bir yol izleyecek? Yıldırım timi füzeleri almak için yapacağı baskında başarılı olabilecek mi? Müstakim'in vurulmasıyla sarsılan tim depodan nasıl çıkacak?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN