ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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26. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2022, 12:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2022, 12:21
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26. Bölüm Foto Galeri

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır.

26. Bölüm Foto Galeri

Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister. Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır.

26. Bölüm Foto Galeri

Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

26. Bölüm Foto Galeri

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur.

26. Bölüm Foto Galeri

Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır. Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar.

26. Bölüm Foto Galeri

Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır.

26. Bölüm Foto Galeri

Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!

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