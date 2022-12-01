ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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28. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2022, 13:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2022, 13:33
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28. Bölüm Foto Galeri

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir.

28. Bölüm Foto Galeri

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir.

28. Bölüm Foto Galeri

Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır.

28. Bölüm Foto Galeri

Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

28. Bölüm Foto Galeri

Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir.

28. Bölüm Foto Galeri

İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister.

28. Bölüm Foto Galeri

Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

28. Bölüm Foto Galeri

Halit, Elmas ile birlikte Harun'u denklemden çıkaracak ve kendisini konsülün başına geçirecek karanlık planın ilk adımını atar.

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