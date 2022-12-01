28. Bölüm Foto Galeri

Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır.
Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.
Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir.
Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.