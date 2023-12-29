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YILDIZLAR BANA UZAK GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2023, 14:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2023, 14:47
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1. Bölüm Foto Galeri

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

1. Bölüm Foto Galeri

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

1. Bölüm Foto Galeri

Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır.

1. Bölüm Foto Galeri

Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

1. Bölüm Foto Galeri

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz),

1. Bölüm Foto Galeri

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de.

1. Bölüm Foto Galeri

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