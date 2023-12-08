atv’nin yeni dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.