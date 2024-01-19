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YILDIZLAR BANA UZAK GALERİ

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GİRİŞ TARİHİ: 19.01.2024, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.01.2024, 11:39
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Final Foto Galeri

Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir.

Final Foto Galeri

Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır.

Final Foto Galeri

Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur.

Final Foto Galeri

Orhan, Yahya'nın adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar.

Final Foto Galeri

Aslı ise Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken hiç beklemediği bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.

Final Foto Galeri

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR ( Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz), Gürkan UYGUN (Yahya)

Final Foto Galeri

Final bölümü Pazar atv'de.

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