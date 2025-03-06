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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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10. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2025, 10:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2025, 10:27
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10. Bölüm Foto Galeri

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır.

10. Bölüm Foto Galeri

Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

10. Bölüm Foto Galeri

Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir.

10. Bölüm Foto Galeri

Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır.

10. Bölüm Foto Galeri

İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.

10. Bölüm Foto Galeri

Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur.

10. Bölüm Foto Galeri

Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır.

10. Bölüm Foto Galeri

Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

10. Bölüm Foto Galeri

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

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