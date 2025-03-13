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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.03.2025, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.03.2025, 10:35
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11. Bölüm Foto Galeri

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur.

11. Bölüm Foto Galeri

Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır.

11. Bölüm Foto Galeri

Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer.

11. Bölüm Foto Galeri

Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir.

11. Bölüm Foto Galeri

İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez.

11. Bölüm Foto Galeri

Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur.

11. Bölüm Foto Galeri

Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler.

11. Bölüm Foto Galeri

Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.

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