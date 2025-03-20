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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.03.2025, 12:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.03.2025, 12:53
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12. Bölüm Foto Galeri

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir.

12. Bölüm Foto Galeri

Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir.

12. Bölüm Foto Galeri

Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır.

12. Bölüm Foto Galeri

Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.

12. Bölüm Foto Galeri

Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur.

12. Bölüm Foto Galeri

Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder.

12. Bölüm Foto Galeri

Adem, İlyas'ın tuzağına düşer.

12. Bölüm Foto Galeri

Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.

12. Bölüm Foto Galeri

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

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