12. Bölüm Foto Galeri

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir.
Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır.
Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.
Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)