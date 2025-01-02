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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ZEMBİLLİ GALERİ

İlk Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.01.2025, 10:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.01.2025, 10:53
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İlk Bölüm Foto Galeri

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır.

İlk Bölüm Foto Galeri

Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar.

İlk Bölüm Foto Galeri

Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

İlk Bölüm Foto Galeri

Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.

İlk Bölüm Foto Galeri

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" ilk bölümüyle Cuma akşamı başlıyor.

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