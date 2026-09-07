19. Bölüm Foto Galeri

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.
Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.
Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.
Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.
Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)