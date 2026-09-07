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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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A.B.İ. GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.09.2026 10:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.09.2026 10:58
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19. Bölüm Foto Galeri

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.

19. Bölüm Foto Galeri

Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.

19. Bölüm Foto Galeri

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.

19. Bölüm Foto Galeri

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.

19. Bölüm Foto Galeri

Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

19. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)

19. Bölüm Foto Galeri

Senaryo : Ertan Kurtulan ve Eylem Akın

19. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

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