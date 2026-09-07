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7 Eylül 2026, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Müge Anlı ilk kez açıklıyor...
İsmail Küçükerdoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

3 çocuk babası İsmail Erdoğan'dan acı haber geldi. Çıngıraklı mağarada İsmail Küçükerdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Küçükerdoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İsmail Küçükerdoğan'ın katil zanlıları cezaevine gönderildi.

42 yıl önce evlatlık verilen 'Deniz Demirel' nerede?
Deniz Demirel 13. Çocuk olarak doğdu, evlatlık verildi.

Meliha Gürbüz, 1984 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldikten sonra evlatlık verilen kardeşi Deniz Demirel'i aramak için stüdyoya geldi. Maddi durumlar sebebiyle Deniz Demirel'in Ankara'da yaşayan bir aileye verildiği biliniyor. Meliha Gürbüz, kardeşini aramak için oğlu Mustafa ile Müge Anlı'ya geldi.

İbrahim Ekici'nin ölümünde eşi ve üfürükçüden şüpheleniliyor.
''Mistik güçlerimle eşime zarar vermiş olabilirim''

30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızına şifa ararken tanıştığı üfürükçü tarafından hayatına son verildiğini iddia ediyor. Şüphe oklarının ucundaki bir diğer isim eş Mine Ekici canlı yayına geldi.

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2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!
23 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
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