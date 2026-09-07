Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı ilk kez açıklıyor...

İsmail Küçükerdoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

3 çocuk babası İsmail Erdoğan'dan acı haber geldi. Çıngıraklı mağarada İsmail Küçükerdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Küçükerdoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İsmail Küçükerdoğan'ın katil zanlıları cezaevine gönderildi.

42 yıl önce evlatlık verilen 'Deniz Demirel' nerede?

Deniz Demirel 13. Çocuk olarak doğdu, evlatlık verildi.

Meliha Gürbüz, 1984 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldikten sonra evlatlık verilen kardeşi Deniz Demirel'i aramak için stüdyoya geldi. Maddi durumlar sebebiyle Deniz Demirel'in Ankara'da yaşayan bir aileye verildiği biliniyor. Meliha Gürbüz, kardeşini aramak için oğlu Mustafa ile Müge Anlı'ya geldi.

İbrahim Ekici'nin ölümünde eşi ve üfürükçüden şüpheleniliyor.

''Mistik güçlerimle eşime zarar vermiş olabilirim''

30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızına şifa ararken tanıştığı üfürükçü tarafından hayatına son verildiğini iddia ediyor. Şüphe oklarının ucundaki bir diğer isim eş Mine Ekici canlı yayına geldi.