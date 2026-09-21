21. Bölüm Foto Galeri

Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.