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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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A.B.İ. GALERİ

21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2026 10:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2026 10:54
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21. Bölüm Foto Galeri

Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.

21. Bölüm Foto Galeri

Doğan, Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden olduğuna inanır ve gerçeğin peşini bırakmaz. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi ortaya çıkarır.

21. Bölüm Foto Galeri

Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya gelir. Doğan gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşkadır: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından mümkün olduğunca uzak tutmak.

21. Bölüm Foto Galeri

Ferman'ın kendisine kurduğu tuzağın hesabını sormak isteyen Sinan, Saruhan'ın karşısına dikilir.

21. Bölüm Foto Galeri

Hancıoğullarının kaybettiklerini geri almaya kararlı olan Sinan'ın Saruhan'ın işlerinin peşine düşmesi, hiç beklemediği bir kapıyı aralarken Melek de ailesiyle arasındaki mesafeyi ilk kez azaltacak bir adım atar.

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