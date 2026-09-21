Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, çelişkileri ortaya çıkardı. Milyonluk ziynet için Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Tamer Kahveci'nin Kuşkuları ve çelişkileri arttıran açıklamalarda bulunduğu yayınımızın ardından Kahramanmaraş ve Osmaniye asayiş Şube cinayet büro amirliği ekipleri operasyon düğmesine bastı. Tamer Kahveci'nin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındığı evde yapılan aramada bir bilezik ve bir miktar para ele geçirildi. Kalan altınları da Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuda sattığı ortaya çıktı.

Şüphelerin odağındaki üfürükçüden açıklamalar...''Yeniden doğuş vaadi verdiğimi hatırlasam da kabul etmiyorum''

Mine Ekici'ye göre Hüseyin Sarıbaş kendisinin peşindeydi. Hüseyin Sarıbaş'ın iddiasıysa kendisini Mine Ekici'ye bağlayan hiçbir bağın olmadığı yönündeydi. Hüseyin Sarıbaş, 'Mine ile ilgili herhangi bir şeyimiz olsa da duygusal bağımıza falan hiçbir şeyimiz yok. Gönlümün kaymış olma imkanı yok.' Dedi.

16 yaşındayken kayıplara karıştı. Şüphelerin odağındaki taksici Ersin canlı yayında...

Elif Merve Yılmaz'ın içinde sırra kadem bastığı dolandırıcılık ağında işaretlerin birleştiği taksici Ersin Solak iddialar odandaki Mikail adlı kişiyle o gece görüşmediğini savunuyordu. Tutsaklarla örülen işlerin bir başka tanığı daha ekibimizle konuştu.