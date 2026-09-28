A.B.İ. GALERİ

22. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2026 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2026 11:09
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22. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.

22. Bölüm Foto Galeri

Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır.

22. Bölüm Foto Galeri

Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar.

22. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır.

22. Bölüm Foto Galeri

Doğan'ın "Murat" kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması Leyla'nın kıskançlığını körüklerken, Doğan bir yandan Leyla'yı Saruhan'a bağlayan sırrın peşine düşer, diğer yandan Saruhan'ın büyük sevkiyatını bozmak için tehlikeli bir oyun kurar.

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