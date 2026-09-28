22. Bölüm Foto Galeri

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.
Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır.
Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar.
Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır.