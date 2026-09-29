Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı'da 25 Ocak 2021'den bu yana kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili Hacı İpek ve taksici Ersin Solak'ın açıklamaları ile yeni iddialar gündeme geldi. Ankara'ya 5G ile bağlanılan yayında Mikail'in babası Hacı İpek ve taksici Ersin Solak canlı yayına katılırken, Müge Anlı daha önce yayınlanamayan gizli tanık Bahar'ın röportajını ekrana getirdi. Bahar'ın anlatımlarında, Elif'in Mikail'e konum üzerinden aldığı parayı vermek için bir yere götürüldüğü, Ersin'in de genç kızla birlikte yukarı çıktığı ve Elif'in burada fenalaştığı iddia edildi. Ersin Solak ise Elif'i konuma bıraktıktan sonra bir daha görmediğini savunarak suçlamaları reddetti. Hacı İpek de oğlunun ve kendisinin olayla ilgili suçlandığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına aktardığı öne sürülen bilgiler yeni soru işaretlerine neden oldu. Tuğba'nın anlatımına göre Hacı İpek'in, 2021 kışında Mikail ve Ceyda'nın eve geldiğini, araçlarının Karapürçek tarafında hasar gördüğünü ve üzerlerinde çamur izleri bulunduğunu söylediği aktarıldı. Hacı İpek ise bu bilgileri doğrulayarak aracın tamponunun kırık olduğunu ancak üzerinde kan lekesi bulunmadığını ve bunları daha önce emniyette de anlattığını belirtti. Müge Anlı, Tuğba'nın babasından duyduğunu söylediği farklı ayrıntıları da aktararak Mikail ve Ceyda'nın saçları ve üzerleri dağınık şekilde eve geldiklerini, üzerlerinde kan lekeleri bulunduğunu, aracın bagajında ise kazma ve kürek görüldüğünü iddia etti.

Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına yönelik "bildiklerini anlat" çağrısı yeniden gündeme geldi. Ankara'ya 5G ile bağlanılan yayında Mikail'in babası Hacı İpek, kızı Tuğba ile reklam arasında yaptığı konuşmadan söz ederken, Naim Bey Tuğba'nın babasından bildiği her şeyi anlatmasını istediğini aktardı. Müge Anlı ise Tuğba'nın babasına, kayıp genç kızın başına ne geldiğini bilip bilmediğini sorduğunu ve Hacı İpek'in bu konuşmaya tepki verdiğini belirtti. Şevki Hoca, Hacı İpek'in olayla ilgili bildiklerini anlatmaması halinde, Elif Merve'ye ait olduğu iddia edilen delillerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Hacı İpek ise kendisinin yalnızca bildiklerini anlattığını ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Müge Anlı'da Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili şüpheli olarak gündeme gelen Mikail İpek, babası Hacı İpek'in çağrısının ardından kendisini arayarak Elif'i konuma göndermediğini ve Ersin Solak'la çalışmadığını savundu. Telefon görüşmesinde Mikail, Elif Merve'nin kendi evinden çıkıp gittiğini ve kendisinin genç kızı herhangi bir adrese göndermediğini belirterek, böyle bir iş yapmış olması halinde telefon numarasının Elif'te bulunması gerektiğini söyledi. O dönem konum işi yapmadığını ve Ersin'le de çalışmadığını ifade eden Mikail, Elif'i göndermiş olması durumunda peşine düşeceğini ve arkadaşını orada bırakmayacağını savundu.