3. Bölüm Foto Galeri

A.B.İ.
11
GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2026, 10:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2026, 10:51
Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.

Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.

Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.

Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

Doğan, Melek'i kurtarmak için neler yapacak?

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

