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A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2026 11:27
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A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?
A.B.İ. yeni sezonun ilk bölümüyle göz doldurdu

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam on dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?
19. Bölümde neler yaşandı?

Doğan'ın öldüğü düşünülürken Galip tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Sekiz ay boyunca gizlice tedavi edilen Doğan, ailesini dağıtan ve hayatını altüst eden kişinin Saruhan olduğunu öğrendi. Özgürlüğüne kavuştuğunda karşısında yıkılmış bir aile bulan Doğan, Saruhan'dan intikam almaya ve onun kurduğu düzeni içeriden yıkmaya karar verdi.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Bu sırada Doğan'ın yolu yıllar önce büyük bir aşkla bağlandığı Leyla'yla yeniden kesişti. Doğan, Leyla'nın Saruhan'ın yanında kendi isteğiyle bulunduğunu düşünürken, Leyla'nın büyük sırrı da ortaya çıktı.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Leyla'nın aslında gizli görevdeki bir polis olduğu ve Saruhan'ın dahil olduğu suç yapılanmasını ortaya çıkarmak için onun yanında bulunduğu anlaşıldı. Göreviyle Doğan'a duyduğu hisler arasında kalan Leyla, onu hem Rüya'dan hem de Saruhan'dan uzak tutmaya çalıştı.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Ancak Doğan geri adım atmadı; Rüya'yla temasını sürdürerek Saruhan'a karşı başlattığı savaşın artık geri dönüşü olmadığını Leyla'ya açıkça söyledi.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Saruhan cephesinde ise suç dünyasına attığı büyük adımın son aşamasına gelindi. Adnan'ın kendisine gönderdiği boş paketin bir test olduğunu anlayan Saruhan, yaptığı karşı hamleyle sınavı geçti ve suç yapılanmasına dahil edilmesini sağlayacak özel telefona ulaşmayı başardı.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Leyla, Saruhan'ın yanına giderken Doğan da ikiliyi gizlice takip etti. Saruhan, Leyla'ya kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledikten sonra cebinden çıkardığı yüzükle ona evlenme teklif etti. Leyla büyük bir şok yaşarken, bu anı gizlice izleyen Doğan ise yıkıldı.

A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Saruhan'ın beklenmedik evlilik teklifiyle üçlü arasındaki dengeler tamamen değişirken, Leyla'nın vereceği cevap ve Doğan'ın bu gelişmenin ardından atacağı adım şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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