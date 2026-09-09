A.B.İ. 19. Bölümde neler oldu?

Leyla, Saruhan'ın yanına giderken Doğan da ikiliyi gizlice takip etti. Saruhan, Leyla'ya kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledikten sonra cebinden çıkardığı yüzükle ona evlenme teklif etti. Leyla büyük bir şok yaşarken, bu anı gizlice izleyen Doğan ise yıkıldı.