Müge Anlı ile Tatlı Sert

Trabzon Maçka'da kaybolan 47 yaşındaki Elmas Atalay'ın, yatalak eşini evde bırakıp altınlarını alarak 3 çocuklu komşusuyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Kardeşi Sevgi Hanım, Elmas'ın geri dönmesini ve boşanarak kendi hayatını kurmasını isterken, ailesi yaşananlara tepki gösterdi. Elmas'ın birlikte kaçtığı kişinin, aileden bir akraba olduğu ve evli bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişinin eşinin de durumdan haberdar olduğu belirtildi.

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kaybolmasıyla ilgili yayında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Kızı Esin'den yıllardır haber alamayan anne Esin Hanım, Elif'in arkadaş çevresi nedeniyle zor durumda kaldığını ve erkekleri birliktelik vaadiyle kandırdığını öne sürerken, yayına bağlanan bazı arkadaşları Elif'in Diyarbakır'da öldürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı, Elif'in kaybolduğu grubun içerisinde fuhuş ve gasp iddialarının bulunduğunu, bazı kişilerin cezaevinde olduğunu ve soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldığını söyledi. Yayında Ersin Bey'in de Elif'i kaybolduğu dönemde bir yerden aldığını söylemesi üzerine, Esin Hanım kendisinin olayın içerisinde olduğunu iddia etti. Ersin ise iddiaları reddederek Elif'i ilk kez kendisinin aldığını ve Mikail Bey'in kendisini aradığını anlattı.

Müge Anlı'da İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili Mine Ekici hakkında yapılan suç duyurusu ve aile tarafından gündeme getirilen yeni iddialar konuşuldu. 31 Mart 2024'te Konya Karatay'da hayatını kaybeden İbrahim'in ailesi, ölümünden üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın sorumlu olduğunu iddia ederken, Hüseyin suçlamaları reddetmiş, eşi Mine Ekici ise İbrahim'e zarar vermediğini söylemişti. Yayında Penbe Hanım, avukatları aracılığıyla Mine hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, Müge Anlı da 12 Haziran'da yapılan başvurunun detaylarını okudu.