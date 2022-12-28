ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

15. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.12.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.12.2022, 11:43
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15. Bölüm Foto Galeri

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur.

15. Bölüm Foto Galeri

Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

15. Bölüm Foto Galeri

Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir

15. Bölüm Foto Galeri

Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

15. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır.

15. Bölüm Foto Galeri

Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

15. Bölüm Foto Galeri

Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

15. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın 15. bölümünde Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi özel hayatlarında yaşadıkları ikilemlerle meşguldür.

15. Bölüm Foto Galeri

Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de sığındığı liman Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır.

15. Bölüm Foto Galeri

"Aldatmak" yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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