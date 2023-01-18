ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.01.2023, 10:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.01.2023, 10:37
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17. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer.

17. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.

17. Bölüm Foto Galeri

Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır.

17. Bölüm Foto Galeri

Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.

17. Bölüm Foto Galeri

Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram'ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum'un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez.

17. Bölüm Foto Galeri

Tarık ve Yeşim'in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır.

17. Bölüm Foto Galeri

Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum'a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar.

17. Bölüm Foto Galeri

Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.

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