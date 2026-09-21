Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın

hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.Doğan, Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden olduğuna inanır ve gerçeğin peşini bırakmaz. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi ortaya çıkarır.

Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya gelir. Doğan gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşkadır: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından mümkün olduğunca uzak tutmak.

Ferman'ın kendisine kurduğu tuzağın hesabını sormak isteyen Sinan, Saruhan'ın karşısına dikilir. Hancıoğullarının kaybettiklerini geri almaya kararlı olan Sinan'ın Saruhan'ın işlerinin peşine düşmesi, hiç beklemediği bir kapıyı aralarken Melek de ailesiyle arasındaki mesafeyi ilk kez azaltacak bir adım atar.

Saruhan'ın sevkiyat için hazırladığı ölümcül oyun harekete geçtiğinde Leyla, Doğan'ı korumak için kurduğu planın yeterli olmadığını fark eder. Bir tarafta Saruhan'ın tuzağı, diğer tarafta Doğan'ın karşı hamlesi işlerken kim kimi avlayacak sorusu giderek büyür. Doğan ve Saruhan arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşınırken, Adnan'ın kendisini güvenceye almak için yaptığı gizli hazırlık Leyla ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir tehlikenin içine çeker.