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21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.03.2023, 10:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.03.2023, 10:37
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21. Bölüm Foto Galeri

Güzide ile Tarık hesaplaşmasında yeni hamleler!

21. Bölüm Foto Galeri

Elmas'ın Yeşim'in arkasından yürüttüğü gizli operasyon sayesinde dosya doğru ellere ulaştırılmıştır. Yeşim için artık hesap verme zamanı gelir.

21. Bölüm Foto Galeri

Kendisinin her zaman yanında olan Sezai'ye iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için, kaynaklarını kullanarak harekete geçer. Yeniden tutunmaya çalıştığı kariyerine ise Tarık'ın vuracağı gizli darbeden habersizdir.

21. Bölüm Foto Galeri

Tolga ile olan ayrılığının üstesinden hala gelememiş olan Oylum pişman olsa da ilişkisini toparlaması mümkün gözükmemektedir.

21. Bölüm Foto Galeri

Ne var ki Tolga'nın Oylum'u Behram'la görmesi Tolga'nın ön yargılarını pekiştirir. Ozan ise Zeliş'le hayatında yeni bir sayfa açar.

21. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in tutuklanması sonucu Ümit, Öykü ile ilgilenirken Tarık bir kez daha bencilliğini gösterir.

21. Bölüm Foto Galeri

Ancak pervasızlığı, kendisine karşı bir koz daha elde edilmesini sağlayacaktır.

21. Bölüm Foto Galeri

Uzun zamandır Güzide'ye karşı verdiği savaşla meşgul olan Tarık, öngöremediği büyük bir tehlikenin geldiğinin farkında değildir.

21. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

21. Bölüm Foto Galeri

Güzide şimdi ne yapacak?

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