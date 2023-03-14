ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

22. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2023, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2023, 15:25
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22. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın son saldırısı karşısında sabrı taşan Güzide, canlı yayın açarak kendisine kurulan tuzağı ifşa eder.

22. Bölüm Foto Galeri

Artık hiçbir şeyden korkmamakta, düşmanları karşısında dobra tavrından ödün vermemektedir. Çocukları ve dostları, bu yayını heyecanla karşılar.

22. Bölüm Foto Galeri

Oylum, Behram'ın kendisinin peşinden koşmasına rağmen Tolga'yı hala unutamamıştır.

22. Bölüm Foto Galeri

Yaşadığı pişmanlık ve vicdan azabını annesinden gizleyemez. Güzide ise tavsiye verirken geçmişte kızının da kendisiyle benzer hatalara düştüğünü fark eder.

22. Bölüm Foto Galeri

Ozan ve Zeliş, yeni bir ilişkiye yelken açarken Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı ilerler.

22. Bölüm Foto Galeri

Birlikte dışarı eğlenmeye çıktıklarında magazine yakalanırlar. Selin ve Oylum'un arkadaşlıkları sınanmak üzeredir.

22. Bölüm Foto Galeri

Yeşim, yuva kurmanın büyük bir evden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha anlarken Tarık, kim tarafından ve neden kaçırıldığını çözmeye çalışmaktadır.

22. Bölüm Foto Galeri

Nitekim Tarık'ın alıkonulması planının arkasından sürpriz bir isim çıkacaktır.

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