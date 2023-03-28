24. Bölüm Foto Galeri

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır.
Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur.
hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur.
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)