ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

24. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.03.2023, 14:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.03.2023, 14:29
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24. Bölüm Foto Galeri

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır.

24. Bölüm Foto Galeri

Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur.

24. Bölüm Foto Galeri

Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

24. Bölüm Foto Galeri

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide,

24. Bölüm Foto Galeri

hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur.

24. Bölüm Foto Galeri

Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken

24. Bölüm Foto Galeri

Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

24. Bölüm Foto Galeri

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)

24. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de.

24. Bölüm Foto Galeri

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