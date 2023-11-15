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ALDATMAK GALERİ

45. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2023, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2023, 11:18
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45. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir.

45. Bölüm Foto Galeri

Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.

45. Bölüm Foto Galeri

Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.

45. Bölüm Foto Galeri

Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır.

45. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder.

45. Bölüm Foto Galeri

Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.

45. Bölüm Foto Galeri

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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