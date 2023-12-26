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Esra Erol'da
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ALDATMAK GALERİ

51. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.12.2023, 16:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.12.2023, 16:44
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51. Bölüm Foto Galeri

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır.

51. Bölüm Foto Galeri

Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır.

51. Bölüm Foto Galeri

Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

51. Bölüm Foto Galeri

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar.

51. Bölüm Foto Galeri

Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır.

51. Bölüm Foto Galeri

Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır.

51. Bölüm Foto Galeri

Bu dönemde Tolga hayatını zorlaştırırken Oylum ihtiyaç duyduğu desteği Kahraman'dan alır.

51. Bölüm Foto Galeri

Selin girdiği bu yolda, şimdiye kadar arkasında duranların desteğini de kaybedecektir.

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