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ALDATMAK GALERİ

52. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.01.2024, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.01.2024, 10:35
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52. Bölüm Foto Galeri

Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur.

52. Bölüm Foto Galeri

Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler.

52. Bölüm Foto Galeri

Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur.

52. Bölüm Foto Galeri

Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz.

52. Bölüm Foto Galeri

Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır. Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar.

52. Bölüm Foto Galeri

Sezai kızının ihtiyaç duyduğu asıl yardımı anlar. Bu sırada işini geliştirmeye kararlı olan Yeşim beklenmedik biriyle ortaklık kurar.

52. Bölüm Foto Galeri

Tarık ise etrafındakilerin hayatlarına verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir…

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