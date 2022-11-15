9. Bölüm Foto Galeri

Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar.
Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.
Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.