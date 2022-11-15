ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2022, 15:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2022, 15:54
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9. Bölüm Foto Galeri

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder.

9. Bölüm Foto Galeri

Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır.

9. Bölüm Foto Galeri

Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar.

9. Bölüm Foto Galeri

Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

9. Bölüm Foto Galeri

Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.

9. Bölüm Foto Galeri

Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır.

9. Bölüm Foto Galeri

Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.

9. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

9. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de

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