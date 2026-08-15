10. Bölüm Foto Galeri

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır.
Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.
Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar.
Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.
Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur.