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Cehennem Üçgeni / Yabancı Sİnema
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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

10. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2026 13:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2026 13:52
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10. Bölüm Foto Galeri

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır.

10. Bölüm Foto Galeri

Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar.

10. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

10. Bölüm Foto Galeri

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar.

10. Bölüm Foto Galeri

Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur.

10. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.

10. Bölüm Foto Galeri

Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur.

10. Bölüm Foto Galeri

Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.

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